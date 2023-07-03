Названы минусы бесплатной психологической помощи Психолог Идзиковский назвал нехватку специалистов минусом помощи по ОМС

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Главный минус бесплатной психологической помощи по ОМС заключается в нехватке высококвалифицированных специалистов, считает психолог Евгений Идзиковский. В беседе с «Радио 1» он отметил, что большинство профессионалов предпочитают заниматься частной практикой и навряд ли согласятся работать в поликлиниках.

С другой стороны, большинство людей, как правило, не ждут, что в поликлиниках им помогут. Я думаю, что люди к этому так и будут относиться, будут понимать, что есть бесплатные врачи, а есть такие же платные, — пояснил психолог.

По словам Идзиковского, нововведение тем не менее может положительно отразиться на отношении людей к психологам. Так, пациенты смогут спокойнее обращаться за помощью и будут воспринимать ее как поход к врачу. Кроме того, инициатива позволит людям, у которых нет возможности сходить к частному специалисту, получить консультацию при необходимости, подчеркнул он.

Есть исследования, которые показывают, что 15% людей получают облегчение в тот момент, когда записываются к психологу. Почти любая терапия на 15–20% дает результат за счет того, что человеку есть с кем пообщаться, — заключил Идзиковский.

С 1 июля 2023 года в государственных поликлиниках появились кабинеты сексологов, психиатров, а также специалисты паллиативной помощи, которые займутся психологической поддержкой больных. Психиатр Игорь Лазарев заявил, что такая инициатива станет прорывом, так как до этого подобные проблемы оставались табуированными.