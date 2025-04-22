Психолог назвала шесть признаков счастливого ребенка Психолог Молинс сочла свободу в выражении эмоций признаком счастливого ребенка

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К шести признакам счастливого ребенка относятся его умение выражать свои эмоции естественно, проявление любопытства и интереса к своему окружению и поддерживание положительных эмоциональных связей, передает La Nacion со ссылкой на психолога Катю Хименес Молинс. По словам эксперта, основой детского счастья выступает «надежная привязанность», которая выражается в доверии к семейному окружению.

Свобода мыслить и выражать себя является фундаментальной для мальчиков и девочек. Не имея никаких эмоциональных барьеров или границ, человек соединяется с остальными людьми. Он знает, что может выражать свои эмоции без осуждения и что его родители или опекуны будут сопровождать его в его эмоциональном регулировании, — отметила специалист.

Наслаждение игрой и творческими занятиями и чувство комфорта с другими людьми, по мнению психолога, тоже можно отнести к признакам счастливого ребенка. Умение справляться с разочарованием и приспосабливаться к вызовам также является залогом счастья, объяснила эксперт. Последним признаком она назвала отдых и сбалансированное питание. По ее словам, здоровый образ жизни и эмоциональное благополучие помогут ребенку в грустные моменты.

Ранее детский психолог для родителей Александра Аныкина сообщила, что тревожность при прикорме может испортить отношение детей к еде. По словам специалиста, также влияет деление еды на «хорошую» и «плохую».