Психолог описала схему, по которой абьюзеры манипулируют в отношениях
Психолог Абрамова описала схему, по которой абьюзеры манипулируют в отношениях
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:32, 20 апреля 2022
Фото: pexels.com
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Чтобы распознать абьюзера в отношениях, стоит помнить, что они обычно действуют по одной манипулятивной схеме, заявила психолог Жанна Абрамова. По словам специалиста, чаще всего такие люди используют подкуп, призыв к жалости или к справедливости, а также шантаж, пишет Lenta.ru.
Подкуп чаще реализуется через лесть, например: «Какая ты красивая». Призыв к жалости: «А я бедный, несчастный, никому не нужен». Призыв к справедливости: «А вот ты не могла со мной поговорить, когда я был свободен либо болел». И шантаж — это какая-то угроза, допустим: «Мы расстаемся» или «Я уйду из жизни». А потом ты снова самая прекрасная и замечательная, — пояснила Абрамова.
Ранее психолог Анастасия Вертинская заявила: чтобы защититься от домашнего насилия, нужно рассказать о нём. По её словам, склонных к агрессии людей это может остановить, так как они оглядываются на мнение знакомых. При этом важно вовремя прекращать отношения, если абьюзер продолжает насилие.