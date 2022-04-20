Психолог описала схему, по которой абьюзеры манипулируют в отношениях

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Большинство пятизвёздочных отелей расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани, сообщил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он добавил, что в других городах большая часть гостинец требует реновации и реконструкции.

Пятизвёздочные отели (75% расположены в Москве, Питере, Сочи, отчасти в Казани), всё остальное это – коммунальный сектор. Абсолютное большинство (80%) требует реновации, реконструкции, нового строительства, — заявил он. Барзыкин также...