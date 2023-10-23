Психолог описала портрет зачинщика школьного буллинга Психолог Бочкова: зачинщики буллинга зачастую сами были жертвами

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Зачинщики детского буллинга во многих случаях сами в прошлом были жертвами травли, рассказала «Газете.Ru» детский и подростковый психотерапевт, клинический психолог Ольга Бочкова. Она отметила, что авторитарность в поведении таких детей позволяет им подчинять других.

Специалист подчеркнула, что вследствие травмирующего опыта травли дети превращаются в агрессоров для своей защиты.

Зачинщики школьного буллинга успешно общаются в классе. Они авторитетные, иногда авторитарные. Могут подчинять себе других детей. Нетерпимы к окружающим, имеют высокий уровень притязаний, считают себя правыми во всем, — объяснила психотерапевт.

По ее словам, зачинщик распространяет свое влияние на детей с низкой самооценкой, формируя таким образом «свиту». А жертвами этой команды чаще всего становятся обычные дети, оказавшиеся не в то время и не в том месте. Как подчеркивает психолог, подавить можно даже стабильного ребенка из нормальной семьи.

Других детей в коллективе, оставшихся вне травли, Бочкова определила как «свидетелей».

Они дистанцируются от буллинга, воспринимают его как нечто опасное для себя. Не имеют определенной позиции, не занимают ничью сторону, поскольку плохо понимают коллективный процесс. И без посторонней поддержки боятся проявить себя, — резюмировала эксперт.

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