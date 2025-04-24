Психолог раскрыла, опасен ли тренд на очеловечивание питомцев с помощью ИИ Психолог Искра сочла нормой тренд у детей на очеловечивание питомцев через ИИ

Очеловечивание питомцев с помощью нейросетей связано с подсознательным желанием завести себе воображаемого друга, предположила в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Наталья Искра. Она отметила, что среди детей, особенно до шести-семи лет, это вариант нормы.

Мне кажется, что именно большая любовь к своему животному вызывает у подростка желание посмотреть, как его четвероногий друг выглядел бы в образе человека. <...> Пусть ребята экспериментируют, — высказалась Искра.

При этом, если ребенок или взрослый проводит часы, пытаясь через нейросети превратить своего питомца в человека, это может сигнализировать о проблемах в его окружении, подчеркнула психолог. По ее словам, важно следить, чтобы общение с цифровой версией животного не переросло в нечто большее, чем просто развлечение.

Ранее ученые из Мичиганского университета научились расшифровать лай собак с помощью искусственного интеллекта. Они разработали инструменты, позволяющие нейросетям различать эмоциональный окрас собачьего лая.