Психолог оценила состояние Лепса в момент драки у клуба в Санкт-Петербурге Психолог Коротина-Гессе заявила, что охранники Лепса должны были предотвратить драку у клуба

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Судя по кадрам потасовки с участием певца Григория Лепса, сделанным возле одного из баров Санкт-Петербурга, в момент драки артист мог находиться в «сложном психоэмоциональном состоянии». Так в беседе с NEWS.ru оценила разошедшееся в Сети видео клинический психолог, эксперт института имени В.П.Сербского, специалист по работе с зависимыми и созависимыми Ольга Коротина-Гессе. По мнению психолога, окружение исполнителя в лице его охранников отчасти виновато в случившемся: видя настроение Лепса, помощники музыканта должны были постараться не допустить конфликта, но вместо этого они «набросились на парня».

Посмотрев видеокадры драки, я оцениваю поведение окружения Григория Лепса как неверное. Я много работаю с известными артистами, они всегда приезжают на консультации с кем-то из своих сотрудников (помощники, охранники и т.д.). Задача близкого окружения — не допустить никаких конфликтов артиста с кем бы то ни было. Думаю, помощники, охранники Григория Лепса не могли не видеть, что он находился в сложном психоэмоциональном состоянии. Но вместо того, чтобы мирно уладить конфликт, они, судя по видео, набросились на парня, — рассказала Коротина-Гессе.

Психолог отметила, что и «самому Григорию, конечно, следует всегда помнить о том, что публичный человек для многих является примером, и контроль эмоций должен присутствовать».

Ранее адвокат Евгений Хейфец сообщил, что по факту нападения на его доверителя в ходе драки с участием певца Григория Лепса возбуждено уголовное по статье 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел после концерта Лепса в Санкт-Петербурге в ночь на 3 декабря. После полуночи на Московском проспекте, около бара Finnegan’s, народный артист Российской Федерации выяснял отношения с местным жителем. Лепс был с охранниками, которые также приняли участие в драке.