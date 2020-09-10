Психолог оценил состояние Ефремова в СИЗО

https://static.news.ru/photo/ba9bc9c8-f3af-11ea-9b1b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов в СИЗО не страдает абстинентным синдромом, и руки у него не дрожат. Такое заявление сделала член Общественной наблюдательной палаты Ева Меркачёва.

Она сказала, что это может свидетельствовать только об одном: актёр не пьёт.

То есть видно, что человек не употреблял алкоголь продолжительное время, по крайней мере перед тем, как его поместили в камеру, — сказала Меркачёва в эфире телеканала «Дождь».

По словам общественницы, у Ефремова в камере уже дважды побывал психолог и побеседовал с ним. Состояние актёра он оценил как сложное, но в то же время отметил, что дополнительная терапия ему не требуется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат осуждённого на восемь лет актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о своей работе на процессе по этому делу. Он остался доволен собственными действиями.