Психолог оценил идею обучения школьников обращению с оружием

Современные школьники должны уметь обращаться с оружием, так как для них оно стало «фантастическим инструментом», который находится в фильмах или играх, что искажает итоговое представление о его реальной угрозе. Об этом «Политике Сегодня» рассказал врач-психиатр, психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин, положительно оценив идею Анатоля Вассермана о возвращении в школы уроков обращения с оружием.

При этом могут вкладываться позитивные мысли в голову, например, о правилах безопасности при владении оружием, о том, что нельзя направлять оружие на человека, нужно держать на предохранителе, как правильно проверять, чтобы не было случайного выстрела, — отметил эксперт.

По мнению психолога, дети также должны увидеть кадры последствий при бездумном обращении с оружием, какие бывают ранения и к чему всё это может привести. Помимо этого, стоит начать обучать детей оказанию первой помощи при пулевых ранениях.

Дети видят, трогают, ощущают запах оружейной смазки. И это становится для них обыденным инструментом, который включается в их сенсорные понятия, — резюмировал Фомин.

Ранее ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарёв рассказал, что процедуру получения лицензии на оружие следует ужесточить и не выдавать её раньше 30 лет. По его словам, процесс получения оружия должен быть похож на круги ада.

Разговоры об обращении с огнестрельным оружием среди молодёжи вновь стали активно проходить на всех уровнях после очередного массового убийства.

20 сентября 18-летний первокурсник юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), предположительно, Тимур Бекмансуров, расстрелял студентов университета из ружья Huglu Artox Tactic Pump Synt. Погибли шесть человек, более 20 человек пострадали.