Психолог объяснила значимость праздников для предотвращения выгорания

Чтобы не допустить профессионального выгорания, человек должен высыпаться и полноценно отдыхать, заявила трансформационный терапевт Ольга Черри. По её мнению, новогодние праздники являются своего рода «спячкой» для восстановления после года серьёзной работы, пишет Pravda.Ru.

По мнению эксперта, россияне могут испытывать чувство выгорания, если произошло истощение организма из-за несоблюдения базовых потребностей в сне, питании или безопасности. При этом выгорание может быть систематическим, если не соблюдён баланс работа-отдых или если отдых является неполноценным.

Более того, продолжает психолог, если работа не приносит удовлетворения, возможно, стоит задуматься о смене рода деятельности. Черри подчеркнула, что работа должна быть интересной, сотрудник должен получать удовольствие от процесса и иметь выраженное желание совершать ту деятельность, которой он занимается.

Осознание того, чего вам хочется в этой жизни, — тоже важная составляющая успеха. Напишите список, составьте план или сделайте то, что помогает сфокусироваться на себе. Когда есть фокус на себе и своих желаниях — гарантированно легче делать выбор в пользу ресурсной деятельности, а значит, легче возвращаться в тот рабочий ритм, который приносит в жизнь гармонию, — резюмировала медик.

Ранее психолог Анастасия Волошина поделилась собственными советами, как восстановить рабочий режим после новогодних праздников. По её словам, россиянам стоит «не торопиться» и возвращаться к будням «легко и спокойно, шаг за шагом», а также попробовать подготавливаться ко сну с помощью ванны и приглушённого света и вводить в практику рабочие моменты.