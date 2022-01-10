Психолог объяснила значимость праздников для предотвращения выгорания

Психолог объяснила значимость праздников для предотвращения выгоранияПсихолог Черри: новогодние праздники нужны для восстановления после года серьёзной работы
Чтобы не допустить профессионального выгорания, человек должен высыпаться и полноценно отдыхать, заявила трансформационный терапевт Ольга Черри. По её мнению,
По мнению эксперта, россияне могут испытывать чувство выгорания, если произошло истощение организма из-за несоблюдения базовых потребностей в сне, питании или безопасности. При этом выгорание может быть систематическим, если не соблюдён баланс работа-отдых или если отдых является неполноценным.
Более того, продолжает психолог, если работа не приносит удовлетворения, возможно, стоит задуматься о смене рода деятельности. Черри подчеркнула, что работа должна быть интересной, сотрудник должен получать удовольствие от процесса и иметь выраженное желание совершать ту деятельность, которой он занимается.
Осознание того, чего вам хочется в этой жизни, — тоже важная составляющая успеха. Напишите список, составьте план или сделайте то, что помогает сфокусироваться на себе. Когда есть фокус на себе и своих желаниях — гарантированно легче делать выбор в пользу ресурсной деятельности, а значит, легче возвращаться в тот рабочий ритм, который приносит в жизнь гармонию, — резюмировала медик.
Ранее психолог Анастасия Волошина поделилась собственными советами, как восстановить рабочий режим после новогодних праздников. По её словам, россиянам стоит «не торопиться» и возвращаться к будням «легко и спокойно, шаг за шагом», а также попробовать подготавливаться ко сну с помощью ванны и приглушённого света и вводить в практику рабочие моменты.