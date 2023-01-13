Психолог объяснила, зачем убирать новогоднюю елку вместе с детьми Психолог Наумова: совместная уборка елки позволит ребенку разделить домашние обязанности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исключать ребенка из процесса уборки новогодних украшений не стоит — этот процесс поможет маленькому домочадцу понять, как разделяются домашние обязанности, считает детский психолог Наталья Наумова. В беседе со «Словом и Делом» специалист рассказала, что с ребенком надо заранее поговорить о том, что елку будет нужно убрать, и вместе решить, когда стоит это сделать.

Разбирать елку лучше вместе, потому что важно показывать детям не только, как радоваться, но и как делить домашние обязанности. Ребенку нужно не только видеть, что дома красиво, но и понимать, каким образом это все создается. Поэтому ему нужно участвовать и в уборке тоже, — отметила Наумова.

Дети должны вместе с родителями решить о дате уборки новогоднего дерева, чтобы этот процесс не стал трагедией, уточнила детский психолог. Необходимо разъяснить ребенку, что через год квартира снова будет украшена, а дом и без новогоднего убранства остается уютным, советует специалист.

Необязательно выносить или распиливать засохшее дерево вместе с ребенком, предупредила психолог, достаточно вместе снять игрушки и обозначить сроки, когда дерево исчезнет из квартиры до следующего Нового года. При этом, по словам Наумовой, каждая семья самостоятельно решает, в какие процессы при уборке новогодних украшений можно вовлекать детей.

Ранее россиянам рассказали, что делать с елью после праздников. Новогоднему дереву можно подарить вторую жизнь: отдать его на переработку, сделать саше из хвои или отвезти на дачу. Кроме того, хвоя может использоваться для настоя, который подходит для принятия ванн.