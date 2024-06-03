Психолог объяснила, в каком случае ЗОЖ становится опасным для здоровья Психолог Ромашина: ЗОЖ может быть опасен, он перерастает в зависимость

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Так называемый здоровый образ жизни может быть опасен, заявила NEWS.ru нутрициолог, психолог Ольга Ромашина. По ее словам, постоянные ограничения в еде, чрезмерные тренировки и другие жесткие правила могут привести к ухудшению здоровья, расстройствам пищевого поведения, повышению тревожности, проблемам в общении с другими людьми.

Если человек вдруг не может следовать своим жестким, ригидным правилам в отношении питания, тренировок, качество жизни существенно снижается, уровень кортизола растет, социальное взаимодействие с другими людьми портится, тревога повышается, — подчеркнула Ольга Ромашина.

Она добавила, что приверженность ЗОЖ может даже перерасти в зависимость. Постоянный подсчет калорий и выбор «правильных» и «неправильных» продуктов в таком случае становится формой избегания реальных проблем или труднопереносимых эмоций, объяснила врач. В долгосрочной перспективе это, как и любая зависимость, очень пагубно отражается на здоровье человека и его жизни в целом, уточнила Ольга Ромашина.

Если человек сбился с пути, лучше обратиться к специалисту, чтобы его научили нормально осознанно питаться, чтобы не возникало ни перееданий, ни ограничений — никаких проблем, — заключила она.

Ранее эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф сообщила, что повышенный или пониженный аппетит, а также слишком сильная или недостаточная активность может говорить о том, что ребенок имеет эндокринное заболевание. По словам врача, специалисты при таких симптомах обращают внимание на работу надпочечников и наличие различных патологий перед постановкой диагноза.