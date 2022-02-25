Психолог объяснила стремление тревожных людей читать новости

Люди, которые тревожатся из-за чего либо, специально читают новости на эту тему, так как им кажется, что дополнительная информация поможет им совладать с тревогой, пояснила психолог Светлана Костромина. Она порекомендовала выбрать один источник новостей, которому можно доверять, и читать актуальную информацию только на этом ресурсе, пишет «Слово и Дело».

С одной стороны, люди читают новости, потому что это помогает совладать с тревогой. То есть они тревожатся, и им кажется, что новая информация их может как-то успокоить. Они надеются, что это привнесёт хоть какую-то определённость в ту или иную сторону, поэтому эта склонность имеет место и скорее всего останется, — уточнила Костромина.

Она отметила, что в сегодняшней ситуации бывает непросто отличить ложную информацию от верной. Костромина указала, что в России можно наблюдать поляризацию мнений, при которой каждая сторона говорит лишь ту информацию, которая позволит дискредитировать оппонентов.

Ранее психолог Андрей Зберовский посоветовал россиянам не озлобляться и не создавать себе образ врага на фоне новостей о российской военной операции на Украине. Он также порекомендовал не ассоциировать текущую ситуацию с «картинками из военного прошлого».