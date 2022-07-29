Психолог объяснила стремление ребенка носить одежду брата или сестры Психолог Хадарцева объяснила стремление ребенка носить одежду брата или сестры

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Если маленькая девочка хочет носить одежду своего брата, это может говорить о травмирующем сценарии в семье, такое утверждение справедливо и в противном случае — если мальчик предпочитает надевать вещи своей сестры, заявила психолог Юлия Хадарцева в беседе с «Газетой.Ru». Она отметила, что иногда дети при помощи смены образа стараются дистанцироваться от происходящего.

Например, если родители хотели мальчика, а родилась девочка, то они на уровне бессознательного хотят увидеть в дочери сына, воспитывают ее соответствующим образом, а ребенок начинает им подыгрывать. Бывают ситуации, когда мальчик или девочка в социуме сталкиваются с буллингом. Тогда через смену образа ребенок хочет дистанцироваться от себя настоящего. Также важно понимать, что дети до 10–12 лет бессознательно проживают травмы своих родителей, — уточнила Хадарцева.

Она добавила, что если мать отвергает свою женственность, то дочь будет следовать ее примеру и носить мужскую одежду. Аналогичным образом ситуация обстоит и с представителями сильного пола, отметила Хадарцева. По ее словам, в таком случае родителям стоит отправиться к специалисту со своими детьми. В некоторых случаях, отметила психолог, дети могут носить одежду своих братьев или сестер из ревности, так как им кажется, что другого малыша родители любят больше.

В 2019 году стало известно, что дочь Анджелины Джоли Шайло решила сменить имя и поменять пол. Она коротко стрижётся и носит мальчишескую одежду. Почти год Шайло принимала гормональные препараты, которые помогали ей выглядеть более мужественной.