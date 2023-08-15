Психолог объяснила роль отчима в жизни ребенка Психолог Токарчук призвала отчимов брать ответственность за ребенка жены

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Когда мужчина женится и становится отчимом для ребенка своей избранницы, он должен принимать на себя часть ответственности, пояснила научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук. В разговоре с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что каждая семья может самостоятельно определять, какие обязательства готов выполнять мужчина перед детьми жены. Отчим может наравне с супругой участвовать в воспитании, присутствовать в жизни ребенка формально или брать на себя решение некоторых вопросов, пояснила специалист.

В целом выбор стратегии воспитания зависит от того, насколько отчим готов включить ребенка жены в свою жизнь, — уточнила психолог.

Специалист отметила, что при этом супруги обязаны обсудить, как будет распределяться бюджет. При решении вести совместный бюджет расходы на детей должны разделяться соответственно, уверена Токарчук. По ее мнению, важно, чтобы потребности ребенка были закрыты.

Психолог Марина Философ ранее рассказала, что во время воспитания ребенка родителям важно исключить унижения, так как это уничтожает самооценку. По ее словам, важно не ставить под сомнение физические и интеллектуальные способности ребенка, а также не запрещать ему проявлять врожденные качества.