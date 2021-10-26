Психолог объяснила причины подростковых беременностей

Секс и незапланированные беременности у подростков могут быть вызваны непониманием своих границ и физиологии, рассказала перинатальный психолог, специалист благотворительного фонда «Свет в руках» Юлия Литвинова для Lenta.ru. Также важную роль играет отсутствие сексуального просвещения в стране.

Литвинова сообщила, что подростки не понимают свои границы и в какой момент они на самом деле не хотят близости. Поэтому запугивание или страх потерять партнёра сильно влияют на их решения.

Второй момент — это мифы, с которыми живут подростки и которые распространяют среди сверстников. Например, некоторые думают, что нельзя забеременеть с первого раза. При этом очень большой процент девочек, которые попадают в такие ситуации, — это именно те, кто забеременел с первого раза, — сказала психолог.

Исполнительный директор благотворительного фонда «Иваново дело» Наталия Токмакова заявила, что дети всегда одинаковые: они влюбляются, им интересен секс, и о нём необходимо разговаривать.

Это нужно принять и просто заботиться о том, чтобы дети знали, что такое секс и какие будут последствия — и ВИЧ, и беременность, и ответственность. Я считаю, что нужно заниматься просвещением детей в этом направлении, нужно воспитывать в них уверенность. Ведь чаще всего эксперименты с сексом и наркотиками происходят из-за неуверенности, — объяснила Токмакова.

Ранее учительница биологии одной из школ Санкт-Петербурга уволилась после скандала из-за её блога о сексуальном просвещении. Родителей не устроили посты на закрытой странице о контрацепции, ориентации, предотвращении насилия, и администрация школы вынудила учительницу уйти.