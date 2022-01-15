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Психолог объяснила, почему вдова Зеленского удалила все фото из Instagram

Психолог Хадарцева: вдова Зеленского удалила контент из Instagram, чтобы перенести потерю
14:00, 15 января 2022
Психолог объяснила, почему вдова Зеленского удалила все фото из Instagram Психолог Юлия Хадарцева Фото: julia_khadartseva/instagram.com
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Психолог Юлия Хадарцева объяснила, каким образом вдова телеведущего Михаила Зеленского Мила Рубинчик пытается перенести потерю. В беседе с NEWS.ru она рассказала, что девушка, удалив фотографии из Instagram, прощается с той частью себя, которая была связана с умершим мужем. Ранее поклонники журналиста не поняли поступка Рубинчик и обрушились на неё с упрёками.

Боль скорбящего — сильнейшее, горькое чувство, которое сложно пережить любому человеку. Смерть любимого забирает частичку души его второй половинки, всё ещё живущей на этом свете, — рассказала Хадарцева.

По её словам, после смерти одного из супругов у человека появляется желание отпустить этот эпизод жизни вместе с ним. Психолог отметила, что в случае с Михаилом Зеленским и его вдовой совершенно ясно, что женщина прощается не только с мужем, но и с той собой, какой она была вместе с ним. Это своего рода очищение энергетики, отметила эксперт.

Нет ничего плохого и удивительного в том, что Мила Рубинчик удалила фотографии со своей страницы, — это её право, выбор и, кстати, очень здоровая реакция, — заявила Хадарцева.

Такой метод в психологии работает и помогает, поэтому осуждения или непрошеные советы здесь неуместны. По словам специалиста, человеку это было нужно для того, чтобы восстановиться, прийти в себя и продолжить жить, несмотря ни на что.

Настоящая любовь существует далеко за пределами жизни, смерти и социальных сетей, но это уже совсем другая тема для разговора, — заключила Хадарцева.

Рубинчик удалила весь свой контент в Instagram сразу после сообщений о смерти мужа. Женщина была третьей женой телеведущего. Она моложе его на семь лет. Общих детей у Зеленского и Рубинчик не было, у него остались две дочери от предыдущего брака, у неё также есть дочь от прошлых отношений.

С Милой Рубинчик Михаил Зеленский стал жить с 2018 года. Она является автором популярного YouTube-канала «Прокрастинатор». Известно, что Рубинчик родом из подмосковного Королёва, она училась в Московском институте телевидения и радиовещания. В 2020 году получила диплом Московского института психоанализа.

Михаил Зеленский умер в ночь на 12 января, ему было 46 лет. В этот момент телеведущий находился на отдыхе с третьей женой в Доминикане. Ранее российское посольство назвало официальную причину смерти телеведущего ВГТРК. Согласно заключению доминиканских врачей, Зеленский умер в результате сердечного приступа.

Друг телеведущего режиссёр Николай Сергеев рассказал, что 17 января тело журналиста вывезут из Доминиканской Республики, поэтому дата похорон станет известна не раньше 18 января.

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