Психолог рассказала о важности слов благодарности Психолог Игонина: слова благодарности повышают настроение

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Важно благодарить людей и говорить им «спасибо, это поможет повысить настроение и даст обратную связь на вербальном уровне, объяснила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. В разговоре с РИАМО психолог подчеркнула, что таким образом можно показать важность усилий другого человека.

Когда мы произносим слова благодарности, то показываем собеседнику, что его труд и внимание важны для нас, что мы относимся к нему с добротой и уважением. Кроме этого, слово «спасибо» дает обратную связь не только на вербальном уровне, но и воздействует на эмоциональный фон — так у человека поднимается настроение, — уточнила Игонина.

Человек, который оказал помощь и поддержку, будет чувствовать, что его усилия не были напрасными, если услышит слова благодарности. По словам психолога, когда человек не слышит в ответ «спасибо», он может воспринять это как пренебрежение. Благодарность выполняет роль социального ритуала, который помогает выстраивать коммуникацию.

Слово «спасибо» перестает быть просто вежливостью и учтивостью, оно становится способом выразить свои искренние чувства — от легких и позитивных эмоций за полученный презент до глубокого и теплого ощущения любви к родному человеку, — заключила Игонина.

Психотерапевт Евгений Гиберт ранее порекомендовал быть терпеливыми при общении с пожилыми родителями. Специалист подчеркнул, что нужно оказывать пожилым родственникам помощь, но при этом не лишать их самостоятельности.