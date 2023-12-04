Психолог объяснила, почему снижается авторитет учителей Психолог Наумова: родителям нельзя обесценивать педагога в глазах ребенка

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Родители не должны обесценивать авторитет учителя в глазах ребенка, рассказала в беседе с «360» детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, школьник может транслировать пренебрежительное отношение родителей к педагогу, что негативно сказывается на учебном процессе и атмосфере в классе.

Важно, чтобы родители все-таки не настраивали детей против учителей, а вместе с ребенком разбирали ситуацию, спрашивали: «Что ты почувствовал, когда учитель ответил?». Иногда учителя бывают неправы, а иногда это лишь восприятие ребенка, — объяснила Наумова.

Если проблема действительно существует, родителям следует побеседовать с преподавателем и помочь ему с ребенком найти общий язык, посоветовала психолог. Тогда ученик не будет настраиваться на то, что все вокруг «какие-то не такие».

Педагог и профориентолог Наталья Тихонова в свою очередь добавила, что если родители при обсуждении дома обесценивают педагога, ребенок присоединяется к этой точке зрения, так как она для него выгодна, и вместо того, чтобы искать корень проблемы, ему будет легче найти виноватого.

Как объяснила в беседе с изданием подростковый психолог Елена Лосева, падение авторитета учителей происходит из-за распространения в обществе концепции «учитель — это услуга».

Очень часто такой конфликт в школе возникает на тему, что родители рассказывают учителю, как учитель должен учить его ребенка. Хотя в данном случае профильное образование не у родителей. <...> Квалификация родителей не позволяет оценить на должном уровне действия учителя, — резюмировала эксперт.

Ранее с этим мнением согласилась депутат Госдумы Эльвира Аиткулова. Парламентарий призвала родителей не обсуждать с детьми их учителей, так как это снижает авторитет педагога в глазах школьников.