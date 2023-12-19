Психолог объяснила, почему несчастьем можно заразиться Психолог Гарбажа: партнер-страдалец может заражать близких несчастьем

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Если в паре один из партнеров долгое время чувствует себя подавленным и несчастным, это состояние вскоре овладевает и вторым, рассказала в беседе с LIFE.ru психолог Марина Гарбажа. По ее словам, это происходит, потому что человек «зеркалит» поведение близких благодаря эмпатии.

В случае возникновения подобной ситуации эксперт предлагает выход. Если второй партнер более энергичен и жизнерадостен, он может попробовать привить «страдальцу» свое видение мира.

Общайтесь с партнером и делитесь своим взглядом на ту или иную ситуацию, чтобы у него была возможность понять, как может быть еще. Станьте для него примером и покажите, что на самом деле в мире есть не только черное, но еще и розовое с желтым, — посоветовала психолог.

Однако, если подобные попытки помочь партнеру ни к чему не приводят, а «несчастный» человек уходит в отрицание, то специалист рекомендует задаться вопросом о целесообразности отношений, когда близкого постоянно приходится в чем-то переубеждать.

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