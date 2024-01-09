Психолог назвала некоторые проявления детских психотравм Психолог Гогуева: боязнь выступлений может быть связана с детской психотравмой

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Почти у каждого человека есть психотравма, полученная в связи с проблемами в детстве, и она может проявиться во взрослом возрасте, например, в виде боязни публичных выступлений, рассказала в беседе с Пятым каналом психолог Марина Гогуева. По ее словам, эмоции могут взять верх над ситуацией перед важным выступлением, когда человека трясет от страха и бросает в ужас. Если такое повторяется постоянно, то это может говорить о некоем детском психотравмирующем опыте.

Как рассказала эксперт, иногда детская психотравма проявляется и в виде невыполнения поставленной перед собой цели. Так, бизнесмен вместо мыслей об увеличении дохода думает о том, как справиться с конкурентом, который, возможно, даже и не в курсе, что ему пытаются насолить.

Это также ситуация из вашего детства, которая вас когда-то травмировала, и таким способом вы пытаетесь ее переиграть, — пояснила психолог.

Она подчеркнула, что детские психотравмы возникают из-за незрелости психики ребенка, который еще не умеет справляться с разными жизненными ситуациями. Например, психотравма может сформироваться, если кто-то из родителей часто оскорбляет и кричит на ребенка. Часто причиной детского психического травмирования становится рождение брата или сестры, переезд семьи или расставание родителей. В результате ребенок стремится с помощью забывания вытеснить этот неприятный период из памяти, но психотравма остается с ним, объяснила психолог.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова посоветовала в первую рабочую неделю после новогодних выходных разрешить себе полениться и погрустить, это позволит постепенно настроиться на трудовые будни. Эксперт отметила, что не стоит ругать себя за сбитый режим дня, лучше признать это и налаживать его плавно.