Психолог объяснила, почему не стоит раскрывать близким измены их супругов Психолог Романив: раскрытие правды об изменах в чужой семье может принести больше вреда

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Когда человек узнаёт, что его друг или подруга стали жертвой супружеской измены, он зачастую старается помочь и открыть ближнему глаза на предательство, однако это не всегда уместно, считает семейный психолог Ольга Романив. В беседе с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что подобная информация может сильно усложнить жизнь в том числе и самому «рассказчику».

Желание донести правду до своего друга или подруги является по сути нарушением личных границ. Такая правда может навредить вашим отношениям. Пара может помириться, а виноватым в их разногласиях и ссорах останетесь вы, — предупредила специалист.

Эксперт добавила, что такое знание способно ранить близкого человека или заставить его принимать тяжелое решение. Кроме того, по ее словам, ситуацию можно также рассматривать как перекладывание на ближнего бремени ненужной ответственности.

С себя вы ответственность снимаете и перекладываете ее на плечи вашего друга или подруги: теперь вас ничего мучить не будет, зато проблемы начнутся в их семье. Станет ли вам от этого легче? Подумайте, — призвала психолог.

Ранее стали известны результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым 68% россиян считают, что можно обойтись без главы семьи.