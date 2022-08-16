Психолог объяснила, почему люди устраивают нелегальные гонки на улицах Психолог Журавлева заявила, что россияне устраивают уличные гонки ради «самоуничтожения»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нелегальные уличные гонки являются одним из более доступных видов экстремального спорта, поэтому зачастую молодые люди занимаются ими ради поиска себя и попытки пережить травмирующий опыт, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Татьяна Журавлева. Однако у стритрейсеров может быть и совсем небезобидная скрытая причина такого увлечения — желание самоуничтожиться.

Чаще всего таким развлечениям подвержены люди, которые хотят доказать себе и своему окружению, что они чего-то стоят. На это может быть много причин: низкая самооценка, буллинг, плохие отношения с родителями, и так далее. Таким образом, им нужно преодолеть себя, свой страх, чтобы появилось чувство «я смог, я молодец», — сказала Журавлева.

По словам психолога, стритрейсеры зачастую при помощи хобби переживают травмирующий опыт. В такие моменты в кровь поступает адреналин, который помогает справиться с душевными переживаниями.

В такие моменты кровь выбрасывается гормональный коктейль, который на время помогает заглушить душевную боль. В этом случае, это может вызывать даже зависимость от адреналина, — объяснила специалист.

Наиболее страшной причиной занятия экстремальным спортом может стать подсознательное желание самоуничтожиться. Психолог отметила, что в этом случае человек специально ставит себя в ситуацию угрозы жизни, в полной мере не осознавая этого.

Еще одна причина, это подсознательное желание самоуничтожения. Человек создаёт себе ситуацию, которая потенциально угрожает его жизни и здоровью, сам того не осознавая, — сказала специалист.

Родителям, чьи взрослые дети начали увлекаться стритрейсингом, стоит поговорить с ними об этом, считает Журавлева. Во-первых, психолог рекомендует поинтересоваться у ребенка, почему ему нравится опасное хобби и как можно иначе удовлетворить эту потребность. Во-вторых, нужно задать вопрос о том, удовлетворен ли сын или дочь своей жизнью и не нуждается ли он или она в помощи, объяснила специалист.

На завершающем этапе родителям следует оценить свои взаимоотношения с ребенком и вспомнить мог ли он слышать от них случайно брошенные фразы на подобие «да ты не сможешь/ ты слабый/ ты недостаточно...». Именно это могло привести к тому, что теперь, сын или дочь будет хотеть доказать себе, что достоин, он достаточный, объяснила специалист.

Ранее психолог рассказала, как разработчики игр «заманивают» новых пользователей. По ее словам, в компьютерных вселенных создается иллюзия самореализации, поскольку у человека появляется возможность «контролировать все», чего он не может ощутить в реальной жизни.