Психолог объяснила почему игры так важны для ребёнка

Игры важнейшим образом способствуют развитию познавательных способностей у ребёнка, особенно для детей дошкольного возраста, сказала в интервью «Газете.ру» психолог, кандидат медицинских наук Ирина Юрьевна Машкова. Специалист отметила, что виртуальные игры, в отличие от обычных, например игр в «прятки», способны негативно повлиять не рабёнка и довести до невроза.

По словам психолога, ребёнок в возрасте 1—3 лет активно познаёт мир, и любая игрушка способствует развитию его познавательных способностей. Она отметила, что для детей такого возраста все игрушки привлекательны и полезны, они привлекают детей своим запахом, цветом, возможностью извлекать звуки и совершать с ними действия, что играет важнейшую роль в развитии.

Каждое из этих действий запускает огромное количество нейронных связей, которые способствуют функциональному созреванию коры больших полушарий головного мозга. А это надежный каркас для развития восприятия, мышления и речи, — сказала Машкова.

По её мнению, важнейшая игра для детей раннего возраста — игра в прятки, так как она учит ребёнка «исчезать и появляться». Эта игра способствует формированию у ребенка собственного «Я».

Манипуляция с виртуальными предметами, на экране гаджетов, не способно развить в ребёнке те качества, которые он приобретает при обычной игре, считает психолог.

Действия с экраном происходят по модели «кнопка — результат», поэтому у ребенка не развиваются такие сложные функции психики, как произвольная саморегуляция и планирование, — сказала эксперт.

По словам кандидата медицинских наук, ребёнку без этих качеств ребёнку будет трудно привить навыки поведения, и особенно отчетливо это проявится к началу школьной жизни.

Увлечение экраном приводит к оптико-пространственным нарушениям, когда ребенок не способен правильно оценить размер, удаленность, направленность объектов, а также их расположение относительно друг друга. В результате у ребенка могут быть проблемы с рисованием, чтением, письмом и счетом, — добавила она.

Ранее семейный психолог и основатель Академии безопасности Ольга Бочкова рассказала, что для защиты от преступников ребёнку нужно объяснить правила безопасности, а не запрещать действия. Просто запрет куда-то уходить с незнакомцами вызовет только путаницу, объяснила она. Например, будут вопросы, можно ли уходить с незнакомым ребёнком, считается ли недельное знакомство достаточным.