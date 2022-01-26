Психолог объяснила, почему химкастрация не поможет в борьбе с педофилами

Химическая кастрация может оказаться бесполезной в борьбе с педофилами, рассказала психолог и сексолог Мария Эрлих, работающая с жертвами насильников, передаёт «Газета.Ru». По её словам, проблема этих людей находится в сфере психиатрии. Ранее с предложением обсудить возможность введения химической кастрации для обвиняемых в педофилии выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Если говорить с точки зрения сексологии, то подобное поведение — расстройство полового влечения. В связи с этим химическая кастрация ни к чему не приведёт, — рассказала психолог.

Она добавила, что не всем такая терапия подойдет, так как используемый гормональный препарат направлен на то, чтобы уменьшать уровень тестостерона. Он влияет на физическое состояние, а не психическое.

Кроме того, по словам Эрлих, действие препаратов для химкастрации можно обойти, подобно тому, как обходят кодировку против алкоголизма.