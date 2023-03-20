Психолог объяснила, почему для ребенка важно расти в полной семье Психолог Сулим: дети из полной семьи вырастают с адекватной самооценкой

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Дети, которые растут в полной семье с мамой и папой, реже имеют проблемы с самооценкой, считает психолог Софья Сулим. В разговоре с РИАМО специалист пояснила, что родители дают ребенку ощущение устойчивости, поэтому в будущем человек чувствует свою значимость. Во взрослом возрасте ребенку будет проще понимать, что он любим.

Полноценная семья — это папа и мама. В такой семье есть все перспективы, чтобы человек получил в будущем устойчивость. Устойчивость — это перспективы адекватной самооценки, когда человек понимает, какой он, что он может или нет, ощущает, что он значим и любим, — отметила специалист.

По словам Сулим, в полноценной семье при позитивном сценарии, когда родители уважают друг друга, ребенок способен планомерно двигаться к поставленным целям и меньше подвержен зависимостям. Психолог пояснила, что при недостатке материнской или отцовской любви во взрослом возрасте у человека может развиться тяга к алкоголю, наркотикам или азартным играм. В полной семье у ребенка больше шансов стать успешным, так как ему не надо искать то, чего он не получил в детстве.

Это и делает его в будущем более успешным во всех сферах жизни. Это связано с тем, что ему не надо тратить энергию на то, чего он недополучил. Пытающегося компенсировать можно сравнить с голодающим, который пытается утолить голод тортиками, сладким и так далее, но ему борща надо, — заключила психолог.

Психолог Наталья Наумова ранее посоветовала тщательно подбирать развивающую методику для обучения детей. По ее словам, у каждого способа есть свои методы и плюсы. Если родители сомневаются, какую методику использовать, можно пойти на консультацию к детскому нейропсихологу.