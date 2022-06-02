Психолог объяснила, можно ли привить патриотизм ребенку Психолог Колосова: патриотизм можно привить ребенку через игры

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Кандидат психологических наук Светлана Колосова в беседе с NEWS.ru прокомментировала запуск Росгвардией производства собственной линейки игрушек в Москве и объяснила, можно ли привить ребенку такое понятие, как патриотизм. По ее мнению, на протяжении всей жизни люди живут и работают с ценностями. В связи с этим ребенок может понять патриотизм через различные игровые формы.

Мы работаем в своих ценностях: дружба, справедливость и другие. Ценности тоже разные, они разнятся. Поэтому, может быть, буквально они это не воспримут, но и не надо. Но на их уровне, например, в рамках игры, будет воспринято. Ребенок может по-своему понять патриотизм через игровые формы и собственные познания, — считает Колосова.

Накануне Росгвардия объявила о запуске производства собственной линейки игрушек в Москве. В ведомстве считают необходимым вырастить достойное поколение, а для этого важно с юных лет прививать ему правильные ценности: честность, патриотизм, верность слову и делу. Коллекция игрушек будет состоять из миниатюрных атрибутов ведомства — служебных автомобилей (включая радиоуправляемые), различной специальной техники, солдатиков и раций. На внешней стороне машинок будет нанесена надпись «Росгвардия», а также эмблема организации.

По данным ВЦИОМа от 28 апреля, 92% россиян считают себя патриотами. Из них абсолютными любителями отчизны признали себя 54% граждан, что стало рекордом с 2000 года. В Центре отметили, что патриотический уровень в России не опускался ниже 80% за последние два года.