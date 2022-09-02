Психолог объяснила, кому жизненно необходим отпуск Психолог Квитко: частые простуды сигнализируют о необходимости отпуска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отпуск жизненно необходим людям, которых мучают частые простуды, отсутствие мотивации и интереса к жизни, а также эмоциональная нестабильность, отметила психолог Светлана Квитко. В разговоре Lenta.ru она рассказала, что очень важно сохранять баланс и вовремя восстанавливать силы, делая паузу в работе.

Важно прислушаться к себе и дать время на восстановление сил, — посоветовала специалист.

Первый сигнал о перегрузке организма дает само тело, пояснила психолог. Человеку пора в отпуск, если он начинает чаще болеть или о себе напоминают хронические заболевания. Эмоциональная неуравновешенность, чрезмерно бурная реакция на обыденные вещи также говорит о том, что пора отдохнуть от работы.

Квитко добавила, что в жизни необходимо находить причины для радости в любой момент времени. Если совсем ничего не приносит счастья, стоит остановиться и передохнуть. Не нужно ждать особых моментов или подходящего времени для них, лучше жить сегодняшним днем, подытожила специалист.

Психолог Квитко ранее сообщила, что подавление эмоций, нарушение личных границ, стремление все контролировать, а также неумение отдыхать от работы приводит к эмоциональному выгоранию. Она предупредила, что постоянное нахождение в режиме работы нередко доводит до депрессии.