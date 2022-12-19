Психолог объяснила, когда нужно прекращать наряжать детей в зайчиков Психолог Дугенцова: ребенку нужно позволить самому выбирать себе костюм на утренник

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Наряжать ребенка на утренник в детский сад в костюм зайчика или снежинки нужно до тех пор, пока он сам просит об этом. Если ребенок хочет пойти на праздник в простой одежде, то нужно разрешить ему это, посоветовала детский психолог-сказкотерапевт Дарья Дугенцова. В беседе со «Слово и Дело» она подчеркнула, что в первую очередь необходимо заботиться о чувствах своего ребенка, а не судить по собственным детским воспоминаниям или бояться неодобрения со стороны других родителей.

Маскарадные дела нужно прекращать в тот момент, когда ребенок сам просит об этом. Ошибка в данной ситуации — именно когда родители навязывают свою точку зрения. Если ребенок в семь или даже в шесть лет говорит, что не хочет быть зайчиком, а хочет быть собой, то мы не наряжаем его и разрешаем быть собой, — объяснила она.

Психолог добавила, что ребенка необходимо предупредить, что на празднике все дети будут в карнавальных костюмах. Если он готов быть единственным на утреннике в футболке и джинсах, то настаивать не нужно.

Дугенцова отметила, что к ребенку необходимо прислушиваться — это в последствии отразиться на его будущем. По ее словам, часто люди, взрослея, не знают свои настоящие желания, потому что не слышат своего внутреннего ребенка. Такие взрослые даже не знают, чего они хотят, потому что находятся во власти навязанных историй. Последний айфон, квартира-машина, счастливая семья — и на этом все заканчивается, а свои настоящие желания они не слышат, считает специалист.

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