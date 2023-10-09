Психолог объяснила, когда можно отпускать ребенка одного в школу Психолог Митягина: отправить ребенка в школу одного можно, если он знает дорогу

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Для того чтобы отпускать ребенка в школу одного, необходимо убедиться, что он хорошо знает маршрут до учебного заведения и обратно до дома, заявила в беседе с NEWS.ru детский психолог Елена Митягина. Она посоветовала родителям месяц ходить с ребенком по этому пути, чтобы он точно не заблудился.

Ребенок должен четко знать свой адрес и все маршруты от дома до школы и наоборот. Пройдите с ним весь маршрут вместе в течение месяца, — сказала психолог.

По ее словам, также нужно объяснить ребенку, что нельзя идти на контакт с посторонними людьми. Специалист предложила родителям проиграть с детьми подобную ситуацию дома или на улице, предварительно рассказав о том, что с незнакомцами нельзя общаться.

Кроме этого, Митягина подчеркнула, что ребенок должен знать наизусть номер телефона родителя. По ее словам, это необходимо для того, чтобы школьник мог созвониться с родителем даже в случае, если его телефон разрядится или потеряется. Также психолог заявила, что ребенок должен знать правила дорожного движения и переходить дорогу на зеленый свет.

Я не имею в виду поездку первоклассника на другой конец города. Если школа в соседнем дворе и ребенку не надо проходить три перекрестка, то отпускать в школу самостоятельно можно и со второго класса, учитывая, что ребенок владеет всеми теми навыками, о которых было сказано выше, — уточнила специалист.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что подросткам и старшеклассникам, помимо занятий в школе, следует посещать не более четырех дополнительных секций в неделю. По ее словам, в таком случае ребята не будут ощущать сверхнагрузки. Психолог напомнила, что при выборе кружков важно учитывать желания и интересы подростков.