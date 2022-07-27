Психолог объяснила, какие мультфильмы не стоит показывать детям Психолог Кадирова посоветовала не показывать детям мультфильмы со сценами насилия

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Не стоит показывать ребенку мультфильмы, в которых проявляется неуважительное отношение к героям или содержатся сцены насилия, считает психолог Елена Кадирова. Она напомнила, что детям свойственно подражать тем персонажам, которых они считают авторитетными, пишет «Газета.Ru».

Если этот персонаж совершает насилие по отношению к другим героям, ребенок может повторять аналогичные действия в детском саду, на игровой площадке, дома. Особенно неполезными могут быть мультфильмы, в которых после насилия пострадавший персонаж чувствует себя хорошо, не умирает, не попадает в больницу. То есть у ребенка создается впечатление, что если человеку или кошке открутить голову, то они после этого встанут и пойдут дальше, то есть ничего плохого не произойдет, — пояснила Кадирова.

Она считает, что не менее вредными для детей могут стать мультфильмы, в которых пропагандируется не совсем здоровый образ жизни: например, бесконтрольное поедание фастфуда, голодание или опасная деятельность, которая может привести к травмам. Психолог уточнила: если в мультфильме не показывают реальные последствия таких экстремальных увлечений, то ребенок может попытаться повторить действия за персонажами ленты.

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