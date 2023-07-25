Стало известно, как теракты могут повлиять на психику пострадавших Психолог Морозова: у пострадавших при теракте могут развиться фобии

Фото: Shutterstock.com

Теракты могут отразиться на психике пострадавших, у них начинают развиваться фобии или посттравматическое расстройство, рассказала психолог Светлана Морозова. В беседе со СМИ специалист отметила, что реакция зависит от самого человека, потому что все индивидуальны и по-разному воспринимают стрессовые ситуации. Некоторые люди с крепкой психикой адаптируются, принимая произошедшее как просто страшное событие.

Психика покрепче может переработать и психически адаптировать это как просто страшное событие. У кого-то психика может быть восприимчивой и чувствительной — у него может быть ужасное впечатление и может развиться фобия, ужасное посттравматическое стрессовое расстройство, — подчеркнула психолог.

По словам Морозовой, часто в таких ситуациях человек находится в шоковом состоянии. Она призвала обращаться за помощью, чтобы избежать травматического опыта. Психолог отметила, что в первые несколько дней человек может неосознанно избавиться от воспоминания. В таком случае начинается процесс вытеснения, когда обесценивается произошедшая ситуация и ее влияние на психику. Специалист подчеркивает, что важно проработать произошедшее. Морозова добавила, что ни один человек не готов к терактам, это большой стресс для психики. При этом проявление стресса может быть разным.

Часто бывает реакция «бей, беги, замри», оцепенение. Очень важно проработать этот опыт. Если разово мы сможем объяснить себе в кафе, что тут нет опасности и все хорошо, то напряжение будет и ожидание будет, и человеку это неподвластно, — заключила психолог.

Следственный комитет России ранее выдвинул окончательные обвинения Дарье Треповой по делу о гибели военного корреспондента Владлена Татарского. Следователи собрали доказательства и установили, что именно Трепова являлась исполнительницей теракта в петербургском кафе.

Теракт в Санкт-Петербурге на Университетской набережной был совершен 2 апреля 2023 года в одном из кафе. В это время там проходил творческий вечер военкора и писателя Владлена Татарского.