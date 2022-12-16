Психолог объяснила, как студентам справиться с сессией Психолог Золотых: для успешной сдачи сессии нужно преодолеть волнение

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Студенты во время сессии испытывают серьезное нервное напряжение, которое способно спровоцировать угнетение коры мозга, отвечающей за анализ и логическое мышление, рассказала «Радио 1» психолог Вера Золотых. По ее словам, чтобы успешно справиться со всеми экзаменами и зачетами, учащимся нужно «взять себя в руки» и перестать волноваться. В этом поможет контроль дыхания и осознание идеи, что в случае плохой отметки не произойдет «конца света».

Настроиться и успокоиться — это первое, что нужно сделать <...>. Если ты знаешь, что будет дальше, это придаст ощущения контроля над ситуацией, — рассказала Золотых.

Психолог также посоветовала не зазубривать материал прямо перед сном, так как он все равно не успеет усвоиться. Она отметила, что перед экзаменом лучше как следует набраться сил.

Согласно опубликованному ранее приказу Рособрнадзора и Министерства просвещения, ОГЭ для девятиклассников в 2023 году пройдет с 21 апреля по 1 июля. Досрочно экзамены можно будет сдать с 21 апреля по 16 мая, в основной период — с 24 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября. 24 мая пройдет ОГЭ по истории, физике и биологии, 30 мая — экзамен по обществознанию, информатике, географии и химии, 2 и 3 июня — по иностранным языкам. 6 июня состоится ОГЭ по русскому языку, 9 июня — по математике, 14 июня — по литературе.