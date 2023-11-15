Психолог объяснила, как справиться с послеродовой депрессией Психолог Ярикова: справиться с послеродовой депрессией поможет отдых

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Минимизировать риск появления послеродовой депрессии поможет отдых и бережное отношение к своим физическим и эмоциональным ресурсам, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» кандидат психологических наук Елена Ярикова. По ее словам, после родов с этим состоянием сталкивается примерно 10–20% женщин.

Как разъяснила специалист, молодой матери сложно примерять на себя совершенно новую роль — и это является нормой. За помощью в заботах о новорожденном можно обратиться к близким, подчеркнула психолог.

Возможность делегировать какие-то дела разгрузит вас и поможет немного отдохнуть и собраться. Выговориться близким — тоже хороший способ снять с себя внутреннее напряжение. <...> Выключите своего внутреннего критика и перфекциониста и старайтесь отдыхать и более бережно относиться к своим ресурсам, — посоветовала эксперт.

Она уточнила, что основным признаком послеродовой депрессии является психологический, а иногда и физиологический дискомфорт, возникающий в первые недели после рождения ребенка. Это вызвано радикальными изменениями в укладе жизни и в самом организме. В результате появляются усталость, раздражительность, тревожность, перепады настроения, нарушение аппетита и сна.

Обычно эти симптомы возникают примерно через шесть недель после родов и пропадают еще через 10–14 дней, рассказала психолог. Если проблема затянулась и самостоятельно справиться с депрессивным состоянием не получается, необходимо обратиться за профессиональной помощью к специалисту.

Ранее маммолог Резеда Мурзаева рассказала, что избавиться от живота после родов может быть трудно даже путем ежедневных спортивных тренировок. По словам врача, это связано с гормональной перестройкой организма.