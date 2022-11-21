Психолог объяснила, как распознать реально нуждающегося в помощи человека Психолог Журба: реально нуждающиеся в помощи люди пытаются помочь себе сами

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Психолог Анна Журба рассказала, что среди обращающихся в благотворительные фонды и волонтерские организации за помощью, легко отличить тех, кто действительно нуждается в помощи, и тех, кто просто опустил руки и не пытается делать что-то самостоятельно. Специалист отметила, что люди, относящиеся к первой категории, хоть и принимают помощь у волонтеров, но стараются понять, что им самим делать, чтобы исправить ситуацию, идут помогающему навстречу. Те же, кто относится ко второму типу людей, оказываются слишком погружены в жалость к себе, что сказывается на их взаимоотношениях с теми, кто им помогает, пишут СМИ.

Первая категория людей не только принимает помощь, но и все время спрашивает, узнает: как оформить документы, решить имущественные вопросы, куда обратиться за лечением, где найти работу или пройти переподготовку. <...> Вторая же категория тонет в бесконечной жалости к себе и транслирует эту эмоцию на окружающих, — рассказала Журба.

Психолог отметила, что зависимость от помощи напрямую связана с приобретенной беспомощностью. Она добавила, что просить о помощи — это нормально, но поддаваясь соблазну постоянно обращаться за поддержкой можно постепенно потерять способность справляться с проблемами самостоятельно.

Психолог Наталья Наумова ранее рассказала, что помочь в борьбе с манипуляциями сможет анализ и проработка переживаний человека в прошлом. По ее словам, если манипулятор давит на чувство вины и стыда, важно не поддаваться этим чувствам. Для этого следует отыскать в своем прошлом похожие по эмоциям ситуации, после чего следует уточнить, когда это чувство было испытано впервые, пояснила эксперт. Она добавила, что разрешив в своей голове ситуацию с тем или иным чувством в прошлом, в настоящем справиться с ним будет легче.