Психолог объяснила, как прекратить корить себя за незначительные ошибки Психолог Добронравова: надо легче относиться к своим некритичным ошибкам

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Людям, привыкшим укорять себя даже за самые незначительные ошибки, нужно постараться изменить свои взгляды и легче относиться к проблеме, рассказала в беседе с интернет-изданием «Вести Подмосковья» психолог Екатерина Добронравова. По ее словам, из-за излишнего перфекционизма страдают самооценка и моральное состояние.

Привычка ругать себя за ошибки обычно идет из детства, если дома и в школе за малейшую оплошность человек получал негативную обратную связь. Чтобы перестать корить себя за незначительные неудачи, нужно, как это ни банально, постараться изменить к ним свое отношение, — отметила психолог.

Она пояснила, что любой процесс достижения результатов связан с потерями и ошибками. Поэтому нужно осознать: если сейчас что-то не выходит, то это, скорее всего, означает новый этап развития. Что касается простых бытовых ошибок, то они могут быть связаны со смещением фокуса внимания. Эксперт напомнила, что люди не роботы и у них не всегда получается делать абсолютно все идеально.

Нейропсихолог Марина Винберг в беседе с изданием добавила, что навязчивое стремление к безупречности может вылиться в хронический стресс, выгорание, тревожные расстройства и депрессию. Поэтому нужно ставить перед собой доступные цели, достижение которых принесет удовлетворение.

Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников предупредил, что современные игрушки с большим количеством интерактивных элементов мешают развивать креативное мышление у детей. Специалист подчеркнул, что также может нарушаться мелкая моторика.