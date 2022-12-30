Психолог объяснила, как правильно загадать новогоднее желание Психолог Романив посоветовала формулировать желание до боя курантов

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Чтобы новогоднее желание исполнилось, важно загадывать то, чего действительно может сбыться, рассказала «Газете.Ru» семейный психолог Ольга Романив. Она посоветовала подготовить желание заранее, а не когда куранты уже бьют полночь. Помимо того, важно четко сформулировать желание и представить себе его поэтапную реализацию, отметила эксперт.

Это нужно делать не тогда, когда часы бьют полночь, а в бокале пенится шампанское, и ваша задача по-быстрому написать это желание на листке бумаги. Напишите желание заранее днем или вечером 30 декабря: правильно сформулируйте его и подумайте, готовы ли вы к его исполнению, будете ли прикладывать старания, — рассказала Романив.

Психолог отметила, что для исполнения новогоднего желания также важно не забыть прикладывать какие-то усилия к его реализации. Специалист отметила, что многие забывают об этом сразу после 1 января.

Психолог Евгений Идзиковский ранее рассказал: чтобы скрасить празднование Нового года во время работы, следует помнить о том, что работа в праздники подразумевает дополнительные выплаты. Эксперт призвал поддержать себя мыслью о том, что заработанные в праздник деньги можно будет направить на реализацию собственных планов. Также он порекомендовал поднять себе настроение мыслями о том, как и с кем провести оставшиеся дни новогодних выходных.