Психолог объяснила, как помочь ребенку наладить отношения с одноклассниками Психолог Наумова призвала поддержать ребенка со сложностями в общении

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Зачастую школьники выстраивают сложные отношения с одноклассниками, потому что недостаточно хорошо воспринимают ситуацию и ведутся на провокации, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, родителям нужно деликатно подойти к этому вопросу, в первую очередь стоит поддержать и воодушевить ребенка, ни в коем случае не критикуя его.

Если у ребенка хроническое неприятие со стороны одноклассников, были сложные отношения в детском саду, на детской площадке во дворе, тогда необходима помощь школьного психолога. Важно поставить в известность классного руководителя и деликатно подойти к этому вопросу. Родителям нужно стараться не вмешиваться, не пытаться решить проблему самостоятельно, а дать возможность ребенку налаживать контакт, чтобы научиться взаимодействовать с людьми, — сказала Наумова.

Как отметила специалист, если в семье есть сложности во взаимоотношениях родителей и ребенка, необходима помощь семейного психолога. Нередко сложные отношения с родителями переходят на одноклассников.

Если проблемы с одноклассниками возникли у мальчика и его обижают, чтобы он чувствовал себя более уверенным, необходимо отдать его на борьбу, чтобы он мог отстаивать свои интересы. Когда мальчик знает, что может защитить себя, уверенности прибавляется. Но это не означает, что нужно постоянно драться в школе, — добавила Наумова.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, что родителям не стоит ругать ребенка за плохие оценки. По ее словам, отметки не являются показателем реальных знаний, а успеваемость ребенка зависит от многих факторов.