Психолог объяснила, как перестать отправлять «пьяные» СМС бывшим Психолог Бажан: справиться с тягой написать бывшему помогут друзья и близкие

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Справиться с тягой позвонить бывшему или отправить «пьяные» СМС могут помочь друзья и близкие, особенно в том случае, если они переживали подобные истории, рассказала гештальт-терапевт Алла Бажан. Они могут поддержать, поделиться собственным опытом или просто побыть рядом при необходимости. В беседе с aif.ru специалист подчеркнула, что стоит сконцентрироваться не на партнере, с которым человек расстался, а на собственных чувствах и эмоциях.

Как уточнила психолог, прошлые отношения со временем могут «покрываться романтизированным налетом», когда забываются все старые обиды. Это может сподвигнуть к желанию вернуть партнера, человек будет вспоминать только хорошие моменты, даже если до этого подвергался абьюзу. Чаще всего с этим сталкиваются одинокие люди, которые не имеют личных интересов и считают, что не могут получить любовь от кого-то другого. Бажан пояснила, что в такой ситуации бывший становится «безопасной и понятной территорией».

Специалист отметила, что часто люди, которые продолжают писать и звонить бывшим, боятся негативной реакции, но одновременно с этим рассчитывают получить внимание. По словам Бажан, нередко проблема может идти из детства, когда ребенок пытался заполучить любовь от отстраненных родителей. Она советует попробовать разобраться в собственных мотивах вместе с психологом. Если человек будет пытаться справиться с проблемой самостоятельно, он будет копить внутреннее напряжение. Существует риск, что сбрасывать его он будет при помощи алкоголя и вновь начнет отправлять бывшему сообщения.

Психолог Наталья Панфилова ранее посоветовала не пытаться решить проблемы с партнером сразу же, как они возникли. По ее словам, следует подобрать подходящий момент, когда оба человека будут находиться в спокойном состоянии.