Психолог объяснила, как «некрополи» у школ повлияют на психику детей Психолог Дугенцова: создание «некрополей» у школ не навредит психике детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нельзя сказать, что установка мемориальных досок на школах навредит психике детей, заявила NEWS.ru семейный психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, главное в этой ситуации — не описывать детали гибели участника спецоперации, так как подобные факты уже могут повлиять на особо впечатлительных детей.

Нельзя сказать, что установка мемориальных досок участникам спецоперации на школах нанесет какой-то серьезный вред психике детей. Главное — не описывать подробностей, например как он умер, где. Какие-то жесткие факты действительно могут повлиять на ранимых и впечатлительных детей, — указала Дугенцова.

Мемориальные доски могут сподвигнуть детей узнать что-то про спецоперацию, добавил психолог. По ее словам, происходящее может вызвать у ребенка грусть, но не более.

Давайте вспомним, что раньше в самим школах показывали отечественные фильмы про Великую Отечественную войну, глубоких ран на психике ребенка они не оставляли, — заключила эксперт.

Ранее против установки мемориальных досок в честь выпускников, погибших в ходе СВО, выступил мэр Пензы Александр Басенко. По его словам, это отразится на психике детей. Он также призвал не превращать образовательные учреждения в некрополи.