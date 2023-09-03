Психолог объяснила, как не рефлексировать по несбывшимся планам летом Психолог Гладышева призвала адекватно оценивать свои летние планы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если в течение лета были приложены все усилия, но по независящим от вас причинам какие-то планы не сбылись, то не стоит по этому поводу рефлексировать и сильно переживать, заявила NEWS.ru психолог Марина Гладышева. По ее словам, практически невозможно успеть все за один летний сезон, для этого необходимо адекватно оценивать свое время.

Если человек живет в переживаниях и излишних ожиданиях, то идет нарушение объективного восприятия реальности. Мы не можем успеть все в конкретный промежуток времени. Здесь нужно оценить, насколько адекватно прошло ваше время, что вы выполнили из планов, но объективно не хватило времени. За определенный промежуток времени мы делаем определенное количество действий. Лето – это не конец жизни и времени, а всего лишь промежуток определенного сезона, — сказала Гладышева.

Психолог добавила, чтобы дать оценку летнему сезону, нужно сесть и проанализировать, что бы можно было сделать лучше. При этом специалист отметила, что чрезмерная ругань самого себя никак не поможет допустить таких же ошибок в дальнейшем.

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