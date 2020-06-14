Психолог объяснила изменение зарплатных ожиданий россиян

https://static.news.ru/photo/bc788a76-aee8-11ea-b36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали оценивать свой труд дешевле и готовы соглашаться на снижение зарплаты, потому что хотят иметь хоть какую-то работу во время вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса.

Об этом в беседе с URA.RU заявила психолог Елена Перминова. Специалист прокомментировала данные одного из сайтов по подбору персонала, согласно которым зарплатные ожидания граждан РФ снизились на 20% за время действия вызванных распространением COVID-19 ограничений.

Перминова напомнила, что часть граждан потеряли работу из-за сокращений. Работодатели в таких условиях могут выбирать из большего числа кандидатов на должность, «поэтому люди вынуждены соглашаться на более скромные условия, чем ранее».

Раньше они оценивали свои услуги дороже, так как работодатель мог платить и выбор у него был скромнее, — сказала психолог.

Перминова также отметила, что в настоящее время на рынке труда снизилось число вакансий относительно количества резюме.

NEWS.ru писал об исследовании, проведённом компанией «Сбербанк страхование жизни», зафиксировавшем снижение зарплатных ожиданий россиян уже в конце апреля. Больше всего этот показатель снизился в Москве, Тюмени и Владивостоке.