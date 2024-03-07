Психолог объяснила феномен появления детей-живодеров Психолог Дугенцова: маленькие дети могут причинять вред животным неосознанно

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Маленькие дети могут причинять вред животным неосознанно, потому что не обладают эмпатией и в раннем возрасте они еще не знают, как себя вести, рассказала NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, ребенок может замахнуться или схватить питомца за хвост не из жестокости, а потому что так он познает мир.

Бывают случаи, когда дети намеренно хотят причинить боль животным. Это указывает на психические отклонения, которые необходимо прорабатывать со специалистом. Такие отклонения могут быть вызваны по нескольким причинам. Например, если в семье запрещена агрессия и ребенок пытается проявлять ее вне дома, — объяснила психолог.

Также ребенок может проявлять жестокость по отношению к животным, если дома его подвергают физическим наказаниям, отметила специалист.

Третья причина — когда детям нравится причинять вред живому существу. Это является серьезным психическим отклонением. Если у ребенка наблюдается «страсть» к пиромании, садизму и у него есть энурез, существует высокая вероятность того, что в будущем он станет преступником, — добавила Дугенцова.

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