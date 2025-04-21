Психолог объяснила, допустима ли зависть между подругами Психолог Сальникова назвала нормальным явлением зависть в женской дружбе

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Зависть между подругами может быть естественным и нормальным явлением, заявила «Радио 1» психолог Дарья Сальникова. По ее словам, женщины нередко испытывают это чувство.

Первый тип зависти — тот, который тормозит наши действия, когда мы в позиции жертвы: у них лучше, у меня не получается, так нечестно. А второй тип зависти — тот, который заставляет работать и что-то делать, — объяснила Сальникова.

Именно этот вариант, по ее словам, считается нормой. Такая зависть, как правило, служит мотивацией для женщины, побуждая ее к активным действиям и личностному развитию, пояснила психолог.

Фигуристка Анастасия Гребенкина ранее назвала три составляющие женской дружбы. Постулат, по ее мнению, звучит так: терпение, понимание и принятие. При этом неважно, о чьей дружбе идет речь: о женской, мужской или детской, уточнила спортсменка.