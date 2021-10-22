Психолог объяснила, что хорошего в зависти

Зависть другим людям может подстёгивать к действиям и достижениям. Но в этом чувстве нелегко признаваться, потому что всё-таки завидовать — значит хотеть нечто, принадлежащее другому, рассказала изданию argumenti.ru психолог Екатерина Рогушина.
Те мужчины и женщины, которые, смотря на качества коллег, завидуют им... имеют все шансы быть именно такими людьми! Если есть отклик и даже агрессия, то есть все признаки того, что в вас есть такая же скрытая часть, которая может проявляться подобным образом! Поэтому необходимо в первую очередь работать с самооценкой, раскрывать свой потенциал полностью, чтобы смелость и желание проявляться помогли вам быть на своём месте и больше никому не завидовать, — сказала она.
Рогушина объяснила, что завидуя, люди понимают: их потребность в какой-то вещи, месте, звании, предмете, репутации не закрыта.
Ранее врач-психотерапевт Наталья Толстая посоветовала воздержаться от долгого обсуждения отпуска с коллегами. У некоторых из них это может вызвать зависть и раздражение.