Психолог объяснила, что хорошего в зависти

Фото: pixabay.com

Если на ТВ начинают смеяться над пытками и истязаниями, то это говорит о ненормальности общества и телевизионного продукта, если он пользуется спросом, рассказал NEWS.ru юрист Комитета против пыток Сергей Шунин. Таким образом он прокомментировал трейлер ситкома ТНТ «Исправление и наказание», где героиня актрисы Анны Михалковой шутит про необходимость изнасиловать заключённого одной из тюрем.

Само по себе неуместно в комедийном сериале так шутить. Шутить про любое насилие, особенно если это связано с истязаниями, пытками, кажется весьма странным. Хотелось бы, чтобы редакция [ТНТ] изменила сценарий....