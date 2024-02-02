Психолог объяснила, что делать с ревнивым партнером Психолог Романив: с ревнивым партнером нужно быть терпеливым и ласковым

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Уживаться с ревнивым партнером, а в перспективе — и полностью избавиться от проблемы необоснованной ревности поможет спокойный диалог, терпение и ласка, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Ольга Романив. По ее словам, сама по себе ревность — нормальное чувство, появляющееся при очевидном поводе, но если человек ревнует на пустом месте, это может говорить о проблемах с доверием.

Тем, кто состоит в отношениях с чрезмерно ревнивым человеком, специалист посоветовала в первую очередь не оправдываться. Это лишь подольет масло в огонь, так как партнер, вероятно, неправильно истолкует такую реакцию и еще больше разозлится. Вместо ухода в оборону необходимо попробовать спокойно поговорить и проработать поведение партнера. Не исключено, что причина будет скрыта в прошлом, когда человек стал жертвой предательства. В этой ситуации важно донести до партнера, что теперь он живет с другим человеком, который не станет поступать подло, поэтому поводов для ревности на самом деле нет.

При этом, по словам психолога, несмотря на негатив со стороны партнера, важно проявлять к нему любовь, нежность, доброту, ласку и заботу, посоветовала Романив.

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