Психолог объяснила, как реагировать на агрессивное поведение чужого ребенка Психолог Наумова объяснила, как реагировать на агрессивное поведение чужого ребенка

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Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru объяснила, как действовать взрослому при агрессивном поведении со стороны чужого ребенка. Подобный эпизод произошел в одном из детских садов Чувашии, где мальчик наносил воспитательнице удары руками и ногами, а женщина просто сидела и никак не отвечала. В таких случаях психолог посоветовала взять ребенка за руки и понять причины такого поведения.

Сразу надо говорить с ребенком шепотом, стараемся взять его руки в свои, смотрим ему в глаза и говорим спокойно: «Что сейчас делает твоя правая рука?», если замахивается правая рука. Берем ребенка за руки, стараемся не причинить ему боль, но в то же время удерживаем, чтобы он стабилизировался и понял, что все под контролем взрослого. Ни в коем случае не проявляем агрессию и плавно переходим на чувства ребёнка, интересуясь, что случилось, говоря при этом шепотом, — объяснила Наумова.

Специалист добавила, что в подобных случаях ни в коем случае нельзя бить ребенка, кричать и стыдить, потому что тогда он еще больше выйдет из себя.

В Сети появилось видео из детского сада в Чувашии. На кадрах видно, как ребёнок избивал воспитательницу, а ей пришлось молча терпеть. Видео записала коллега девушки в качестве хоть какого-то доказательства.

Ранее полиция и Следственный комитет начали проверять работу воспитательницы Юлии В. из красноярского детского сада после обращения родителей. Девушка могла материться при детях, бить их или просто уснуть на полу во время работы. Кадры происходящего в частном детском саду выложили в Сеть коллеги Юлии, чтобы уберечь детей.