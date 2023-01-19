Психолог объяснила, чем опасны служебные романы Психолог Прокопьева: только 20% служебных романов заканчиваются браком

Часто после расставания коллеги не могут работать в одном коллективе и находиться в одном помещении, объяснила психолог и ведущая тренингов по эффективной коммуникации Ирина Прокопьева. В беседе с «Радио 1» она отметила, что только 20% служебных романов заканчиваются браком. Специалист объяснила, что многим после расставания не удается остаться друзьями, и кому-то из пары может быть невыносимо находиться с бывшим возлюбленным даже на работе.

Если вам трудно, если вы все время спотыкаетесь об эту боль, не надо себя мучить, наступать на больное. Нужно выключить человека из своего поля. Многие готовы увольняться или переходить на другие места работы, чтобы не видеться, — уточнила Прокопьева.

Психолог рассказала, что, согласно данным исследования середины XX века, чем чаще люди друг друга видят, тем больше начинают друг другу нравиться, поэтому и возникают служебные романы. По словам эксперта, это связано с тем, что человек открывается с новых сторон, в ходе работы можно понять, как он ведет себя с окружающими, насколько он порядочный и как воспринимает ту или иную ситуацию.

Прокофьева отметила, что взрослые и осознанные люди понимают, что отношения могут заканчиваться, поэтому важно расставаться на хорошей ноте. Психолог не разделяет мнение тех специалистов, которые считают, что с бывшими обязательно нужно обрывать все связи. Она отметила, что в ситуации расставания дальнейшее общение зависит от самой пары.

Ранее психолог Инна Маркова рассказала, что чаще всего после свадьбы люди разочаровываются в своих вторых половинках из-за разного представления о совместном быте. Специалист отметила, что многие начинают думать, что человек стал хуже после брака, но на самом деле это вопрос привычек, которые раньше были незаметны. Маркова порекомендовала общаться со своими супругами и ставить себя на место другого в спорных ситуациях.