Психолог объяснила, чем опасен «синдром хорошей девочки» Психолог Тонконогих: стремление всем угодить может привести к тяжелым болезням

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Чрезмерное стремление угодить всем подряд, известное также как «синдром хорошей девочки», может привести к серьезным проблемам с психическим здоровьем, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» психолог Наталья Тонконогих. По ее словам, в погоне за чужим одобрением человек может потерять индивидуальность и получить тяжелую депрессию.

Как пояснила психолог, особенно часто подстроиться под окружающих пытаются именно женщины. Это происходит как в семье, так и на работе, и в кругу друзей.

Человек начинает страдать, когда чувствует, что не вписывается в чужие рамки. Он буквально теряет себя, пытаясь доказать, что он очень хороший, <...> угождает, подстраивается, хочет понравиться, а в итоге, теряя себя, получает депрессию. А иногда этот синдром «хорошей девочки» может привести к еще более тяжелым болезням, — подчеркнула специалист.

Эксперт посоветовала прежде всего думать о себе. В случае если человека не слушают или постоянно критикуют, ему лучше уйти и найти себе другой круг общения. Психолог напомнила, что каждый человек уникален и угодить всем невозможно. Между тем, по ее словам, многие великие творцы в любой сфере деятельности добивались успеха в том числе и потому, что не обращали внимания на чужое мнение.

Ранее психолог Валерия Литвинцева рассказала, что в зимний сезон многие люди ощущают подъем творческих сил. По ее словам, усиление тяги к искусству связано с особым психологическим состоянием человека в условиях плохой погоды и дефицита солнечного света.