Психолог объяснил вред привычки доедать пищу до конца Психолог Долгов: привычка доедать пищу до конца чревата ожирением

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Привычка доедать пищу просто потому, что так положено, может привести к ожирению и другим нарушениям здоровья, рассказал в эфире радиостанции Sputnik кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов. По его словам, для избавления от этой вредной привычки нужно есть до насыщения.

У центра голода человеческого мозга есть подлое свойство. Человек вроде поел, у него возникло чувство насыщения, ему в принципе уже больше ничего не нужно, а он продолжает есть, потому что привык доедать все из тарелки. Рефлекторно центр голода возбуждается повторно, причем сильнее, чем в предыдущий раз, человек еще и добавку берет, и это приводит к перееданию, — объяснил специалист.

По словам Долгова, эта привычка формируется в детстве. Она может привести к лишнему весу, на каком-то этапе — к ожирению. Кроме этого, это чревато расстройством пищевого поведения и другими нарушениями.

Как только наступило чувство насыщения, нужно остановиться и прекратить есть. При этом не важно, сколько осталось на тарелке, подчеркнул психолог. А чтобы не пропустить это самое чувство насыщения, есть нужно медленно и сосредоточенно.

Необязательно еду выбрасывать, можно поставить в холодильник и съесть потом. Можно скормить домашним животным. Не надо доедать только потому, что вас так приучили, — добавил Долгов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, что чувство переедания обычно возникает постепенно — чем больше едите, чем сильнее тяжесть в желудке. Отличить переедание от отравления можно по скорости развития недомогания. По его словам, в случае с отравлением человек чувствует резкую боль, также может повыситься температура.