Психолог объяснил тягу людей к подземным путешествиям Психолог Сапкин связал тягу людей к подземельям с желанием родиться заново

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Несмотря на очевидную опасность нелегальных экскурсий в коллекторах под городскими улицами, некоторых людей тянет в подземную темноту, как магнитом, пишет «МК в Питере». Причиной этого, как рассказал в беседе с изданием психолог и научный журналист Алексей Сапкин, может быть подспудное желание родиться заново, победив смерть.

Никто не отправляется под землю, чтобы там остаться. Цель, конечно, — в итоге выйти наружу. Тоннели, земля — можно это рассматривать как метафору смерти и рождения заново. Именно ради этого люди готовы рисковать, — высказал мнение специалист.

Он назвал походы по подземельям своеобразным экстремальным видом спорта, в котором рискуют в первую очередь ради самого риска и связанных с ним эмоций.

В свою очередь, психосоматолог и нейропсихолог Екатерина Тур назвала еще несколько факторов, объясняющих стремление исследовать потенциально опасные места — такие, как пещеры, тоннели, катакомбы или коллекторы. По ее словам, это может быть тяга к неизведанному и жажда приключений, когда у человека есть внутренняя потребность дотронуться до того, что находится за пределами досягаемости. Также в подземелья спускаются любители адреналина, которым постоянно не хватает острых ощущений. У некоторых присутствуют социальные мотивы, когда люди таким образом пытаются выделиться на фоне окружающих, привлечь к себе внимание, завоевать уважение или просто поделиться фотографиями и контентом в соцсетях.

Не всегда эти путешествия безопасны. Путешественники часто преуменьшают опасность, оценивая риски недостаточно объективно, — подчеркнула эксперт.

В августе в Москве погибли восемь участников незаконной экскурсии по подземному коллектору реки Неглинной, который затопило во время ливня.

Ранее судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий рассказал, что трагедия в коллекторе Неглинной произошла во многом из-за того, что подобный вид активности имеет определенный спрос. По его словам, поклонники небезопасного отдыха — это особая категория людей, которые склонны к повышению уровня стресса.